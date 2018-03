Getam de Itabaiana prende jovem com mandado de prisão em aberto

Policiais do Getam do 3º Batalhão (3º BPM) realizaram ontem, 22, a prisão de um jovem de 21 anos que estava com um mandado de prisão em aberto. Daniel dos Santos Alves foi preso na Av. Pedro Teles Barbosa, no bairro Campo Grande, periferia de Itabaiana.

Os PMs realizavam rondas ostensivas na região quando avistaram o jovem em atitude suspeita. Durante abordagem nada foi encontrado com o mesmo, porém, após consulta foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do jovem.

Daniel é natural de Itabaiana. Ele foi conduzido à Delegacia Regional do município, para a adoção das medidas cabíveis.