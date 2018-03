Agora é oficial! Prefeitura de Itabaiana divulga nome de Wesley Safadão como primeira atração da Feira do Caminhão

Agora é oficial! A Prefeitura de Itabaiana divulgou oficialmente que o forrozeiro Wesley Safadão é a primeira atração confirmada para a 53ª Feira do Caminhão. Safadão se apresentará na segunda-feira, dia 11. A informação já consta na página oficial da Feira do Caminhão no Facebook.

No dia de ontem, 22, divulgamos aqui no Portal que a informação já constava no Diário Oficial, porém, ainda não havia sido divulgado oficialmente nas redes sociais, como aconteceu hoje. Em breve maiores informações a respeito do evento, que promete ser uma das maiores festas de Sergipe neste ano de 2018.