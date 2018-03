Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Itabaiana

O fim de semana será de muito sol em Itabaiana e também em Sergipe. Como se diz na linguagem popular: “vai dar praia”! De acordo com o Instituto de Meteorologia Weather Pro, hoje, sábado, 24, o dia já amanheceu ensolarado e com algumas nuvens no céu.

O tempo deve continuar aberto e sem chances de chuva ao longo do dia. Para hoje a temperatura máxima é 33 graus e a mínima 22. Amanhã, domingo, 25, o tempo deve continuar semelhante a hoje e também não deve chover. A máxima será 32 e a mínima 22 graus.

Vale lembrar que estas informações são uma previsão, e não quer dizer que irá acontecer realmente.