IML: 11 corpos deram entrada nas últimas 24 hs. Oito pessoas morreram assassinadas

Nas últimas 24 hs, o Instituto Médico Legal de Sergipe (IML) registrou 11 corpos. Destes, oito deram entrada no Instituto por morte violenta, sendo um com o emprego de arma branca e os outros sete com o emprego de arma de fogo. Ou seja, nas últimas 24 hs, oito pessoas foram assassinadas no estado.

Além disso, também deram entrada no IML três corpos de vítimas de acidentes de trânsito. Um corpo procedente de Nossa Senhora da Glória e os outros dois procedentes de Monte Alegre, ambas no Sertão sergipano. Todos os corpos são do sexo masculino.