Faltou luz! Por falta de energia, segundo tempo do jogo entre Itabaiana e Olímpico é adiado

Por conta da falta de energia no Mendonção, casa do Tricolor da Serra, o segundo tempo do jogo entre o Itabaiana e Olímpico, pela oitava rodada do Sergipão foi adiado e deve acontecer na quarta, 28. O fato deixou torcedores indignados.

O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0.

O Mendonção pertence ao Governo do Estado e portanto é de responsabilidade deste a manutenção do estádio. Não foi a primeira vez que vexames envolvendo energia aconteceram no estádio. De quem é a culpa? Isso é o que todos queremos saber.

Inicialmente cogitava-se a possibilidade de o jogo acontecer amanhã, porém, isto foi mudado e deverá acontecer na quarta. Em breve maiores informações a respeito do jogo adiado.

Foto: Taís Cristina/Portal Itnet