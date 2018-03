Dois homens são presos em posse de arma de fogo no povoado Matapoã, em Itabaiana

Dois homens foram presos no dia de ontem, 26, no povoado Matapoã, na zona rural de Itabaiana. Eles estavam em posse de uma arma de fogo. A prisão foi realizada por policiais militares do 3º BPM.

Os PMs receberam a informação de que uma dupla estava circulando pelo povoado com uma arma em um veículo de quatro rodas. Os policiais foram ao local e quando os indivíduos avistaram a viatura tentaram fugir; durante a fuga jogaram um objeto pela janela do veículo.

Foto: 3 BPM

Durante abordagem foi constatado que o objeto era uma arma de fogo, a 19ª retirada de circulação pelo 3º BPM neste ano. Foram presos: Jorge dos Santos Andrade e Robson José dos Santos. A dupla também estava com uma quantidade de dinheiro e uma cápsula de cocaína.

A dupla foi conduzida à Delegacia Regional de Itabaiana para a adoção das medidas cabíveis.