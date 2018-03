Segundo tempo do jogo entre Itabaiana e Olímpico acontecerá na quarta e não será com portões abertos

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) confirmou o que já estava sendo cogitado: o segundo tempo do jogo entre o Itabaiana e o Olímpico pela oitava rodada do Sergipão acontecerá às 16 hs da quarta-feira, 28. O primeiro tempo aconteceu ontem, domingo, 25, porém, por falta de luz no Mendonção (houve um curto circuito que apagou tudo), o segundo tempo sequer começou e foi adiado.

O primeiro tempo finalizou em 0 a 0.

O acontecimento deixou torcedores revoltados e indignados, já que não é a primeira vez que vexames envolvendo falta de energia acontecem no Etelvino Mendonça, estádio pelo qual o Governo do Estado é responsável. A torcida quer saber: até onde vai o descaso com o Mendonção, palco de grandes jogos e casa de uma das maiores torcidas de Sergipe?

O jogo não será com os portões abertos, já que isso é proibido pela CBF. Os torcedores que apresentarem o ticket (O ticket é aquele pedacinho do ingresso que fica com o torcedor no momento da entrada no estádio), comprovando que comprou o ingresso no domingo, 25, receberão novo ingresso e poderão adentrar o estádio e assistir à partida.