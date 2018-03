Sergipana Morgana Nunes dá adeus ao The Voice Kids na fase de Batalhas

Na tarde de ontem, 25, os olhos dos japaratubenses e sergipanos estavam voltados à televisão, para ver a apresentação da conterrânea Morgana Nunes no programa global The Voice Kids. Infelizmente, Morgana deu adeus à competição na segunda fase, a fase de batalhas.

Morgana pertencia ao time da técnica Cláudia Leitte e se apresentou com outras duas colegas, Fernanda Ouro e Nicole Castro. O trio fez bonito e Cláudia escolheu Fernanda para continuar em seu time; as outras duas Morgana e Nicole foram desclassificadas.

Apesar de dar adeus ao programa, Morgana orgulhou os japaratubenses, por levar o nome do município a nível nacional. Em sua despedida, ela fez questão de agradecer aos japaratubenses pela torcida. Outro sergipano, Marcos Prata, também participa do programa e ainda não se apresentou na fase de batalhas, ele ainda está na competição e Sergipe torce por ele. Veja a apresentação de Morgana do dia de ontem: https://gshow.globo.com/realities/the-voice-kids/noticia/show-de-talento-marca-o-segundo-dia-de-batalhas-no-the-voice-kids.ghtml