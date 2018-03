Acusado de tentativa de homicídio é preso pela Polícia Militar em Carira

No último sábado, 24, a Polícia Militar através da 2ª Companhia do 3º Batalhão (3º BPM) realizou a prisão de um homem acusado de tentativa de homicídio na zona rural de Carira. Ele tentou matar uma mulher com o emprego de arma de fogo.

Durante tentativa de fuga, o homem, identificado como Gleidison Bomfim Almeida foi preso pelos policiais. Ele estava com uma espingarda calibre 5,5 milímetros e 13 munições, utilizada para cometer o crime.

Foto: 3BPM

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e conduzida ao Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). O indivíduo detido e a arma foram conduzidos à Delegacia Regional de Itabaiana.