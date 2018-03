Fim de semana violento: IML registrou 23 corpos, sendo 14 de vítimas de homicídios. Veja balanço completo

Infelizmente, mais uma vez, tivemos um fim de semana bastante sangrento em nosso estado. Durante o fim de semana, 14 pessoas foram assassinadas em Sergipe. No total, o Instituto Médico Legal (IML) registrou 23 corpos no plantão do fim de semana.

Além dos números já citados acima, também deram entrada no IML seis corpos de vítimas de acidente de trânsito, um por afogamento (procedente de Carira), um por queda da própria altura e um por causa ainda não esclarecida.

Felizmente, durante os três dias não houve registro de nenhum corpo procedente do município de Itabaiana, que está a quase 15 dias sem registro de morte violenta; o último caso aconteceu no dia 14, no carnaval.