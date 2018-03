Curso de formação para os guardas municipais de Itabaiana iniciou hoje, 26, na Acadepol

Teve início na manhã de hoje, 26, na Academia de Polícia Civil de Sergipe (Acadepol) em Aracaju, o curso de formação para os guardas municipais de Itabaiana. O prefeito do município Valmir de Francisquinho marcou presença na aula inaugural do curso. Na semana passada, os aprovados haviam recebido o fardamento que será utilizado durante as aulas.

Fotos: Secom/Ita

Na ocasião, o prefeito fez uso da palavra e agradeceu a todos envolvidos na implantação da Guarda Municipal no município, dentre eles o Secretário de Segurança Pública do Estado João Eloy e o Presidente da Acadepol, o delegado João Batista.

A Guarda Municipal é um dos grandes desejos da população itabaianense. A mesma será comandada pelo Cabo Luiz Santiago, Superintendente da SMTT de Itabaiana. O concurso para a mesma foi realizado em 2016 e homologado em 2017.

Desde então, os aprovados aguardavam para serem chamados a fazer a formação e atuar no cargo. Assim que a Guarda estiver em atuação, será feita uma união entre a mesma com as polícias Civil e Militar, no intuito de combater e reduzir a criminalidade em Itabaiana.