Itnet Esporte Clube: diretor do Itabaiana estará no programa para esclarecer polêmica da falta de luz no Mendonção

O diretor da Associação Olímpica de Itabaiana (AOI) Adailton Souza será entrevistado ao vivo por Beto Silveira hoje, 26, no programa Itnet Esporte Clube. Ele irá esclarecer a polêmica da falta de luz no Mendonção no jogo de ontem, 25, entre Itabaiana e Olímpico. Por conta disso, o segundo tempo do jogo não aconteceu.

O QUE ACONTECEU?

Por conta da falta de energia no Mendonção, casa do Tricolor da Serra, o segundo tempo do jogo, pela oitava rodada do Sergipão foi adiado e acontecerá na quarta, 28. O fato deixou torcedores indignados. O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0.

O Mendonção pertence ao Governo do Estado e portanto é de responsabilidade deste a manutenção do estádio. Não foi a primeira vez que vexames envolvendo energia aconteceram no estádio. De quem é a culpa? Isso é o que todos queremos saber.

O Itnet Esporte Clube vai ao ar às 18:30 hs, no Portal Itnet, no canal da TV Itnet no Youtube e na Fan page do Itnet Notícias. Os internautas podem enviar perguntas para o diretor. Participe!