Quer ganhar um ingresso para assistir a um filme no Cinelaser? Participe da nossa promoção

Em parceria com o Cinelaser de Itabaiana, o Portal Itnet está sorteando seis ingressos para sessões do cinema nesta terça-feira, 28. A promoção é a seguinte: para concorrer, basta responder ao formulário abaixo, com nome completo, RG e telefone para contato.

Seis pessoas serão sorteadas e CADA UMA ganhará um ingresso (um por pessoa). Os ganhadores poderão escolher o filme que quer assistir, lembrando que os filmes que estão em cartaz são: Pantera Negra, Cinquenta Tons de Liberdade, Extraordinário, O Touro Ferdinando e A Forma da água.

O nome dos ganhadores será divulgado amanhã às 10 hs, e aí entraremos em contato com os ganhadores para tratar da questão de como pegar o ingresso. Participe da promoção.