Drogas, celulares e diversos objetos são encontrados durante revista no Copemcan, em São Cristóvão

Vinte e quatro celulares, 80 papelotes de maconha, cerca de 30 carregadores e diversas armas brancas como chunchos e serras foram encontrados em revista realizada no último domingo, 25, no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Cavalho Neto (Copemcan) em São Cristóvão.

Cerca de 36 agentes e guardas prisionais participaram de uma revista realizada no pavilhão 3, na ala A da unidade que abriga aproximadamente 220 internos. A ação teve início às 07 h e acabou as 18h. Sete internos foram transferidos para o Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho (Compajaf) no bairro Santa Maria e outros 30 enviados para o isolamento no próprio Copemcan.

Segundo o secretário de Justiça, Cristiano Barreto, ações como essa são necessárias para evitar a morte de mais internos, possíveis fugas e rebeliões. “Revistas são necessárias rotineiramente para evitar que aconteçam eventos trágicos dentro da unidade. Felizmente estamos há um ano sem qualquer fuga no sistema prisional sergipano e isso se deve a esse tipo de ações”, afirma.

Atualmente o Copemcan abriga 2.549 internos, divididos em cinco pavilhões.

Fonte e fotos: Sejuc/SE