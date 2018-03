Polícia Federal e PRF realizam operação em Itabaiana para prender envolvidos em roubos de cargas e pneus

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF) cumprem desde as primeiras horas da manhã de hoje, mandados de prisão e de busca e apreensão em três estados do país. A ação faz parte da operação "Estrada Livre", que tem o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada no roubo de pneus de veículos de carga.

Os alvos dos bandidos eram caminhões, carretas e bi-trens novos. Eles aguardavam a parada desses veículos em postos de combustíveis, quando anunciavam o assalto e levavam o caminhão até um local deserto, onde retiravam todos os pneus. O caminhoneiro também seguia com os criminosos e ficava amarrado no local do desmonte.

Os assaltos aconteciam nas rodovias federais dos estados da Bahia e Minas Gerais. Dependendo do tipo do caminhão, estima-se que o prejuízo causado pela quadrilha chegava a R$ 70 mil com a retirada dos pneus roubados.

Em Sergipe, até agora, dois mandados de prisão foram cumpridos no município de Itabaiana. Na hierarquia da quadrilha, os dois detidos eram responsáveis pelos assaltos aos caminhoneiros. Eles serão levados para a Superintendência Regional da Polícia Federal em Salvador, local onde se concentra a operação "Estrada Livre".

Além deles, outros cinco homens foram presos em flagrante por darem cobertura a um dos criminosos que tentava fugir. Esses serão levados para a Superintendência Regional da Polícia Federal, em Aracaju.

Matéria atualizada às 08:52 hs para o acréscimo de informações.

Fonte e fotos: PRF/SE