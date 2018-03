SEST/SENAT realiza em Itabaiana campanha que tem como foco o combate ao Aedes aegypti

Nesta quarta-feira, 28, o SEST (Serviço Social do Transporte) e SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), Unidade Itabaiana, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itabaiana, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e SMTT, estarão mobilizadas na campanha nacional de Responsabilidade Socioambiental, que tem como foco o combate ao mosquito Aedes aegypti.

Este mosquito é transmissor de vírus causadores de doenças graves, como Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela. Será realizada uma passeata em ritmo de carnaval por algumas ruas da cidade.

Saída: 08:00h - Praça Fausto Cardoso

Chegada: 10:00h - Praça Etelvino Mendonça (Pça de Eventos)

O tema da campanha neste mês de Fevereiro é "Mova-se" e tem o objetivo de estimular atitudes para eliminação de possíveis criadouros e focos do mosquito. A proliferação do Aedes aegypti tem sido um problema para toda a população brasileira.

Com isto, o SEST SENAT também soma esforços para disseminar informações e conscientizar a população, especialmente aos profissionais do transporte e seus familiares, sobre a importância de se adotar medidas para evitar a proliferação desse inseto.

Divulgação