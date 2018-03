Acusado de diversos crimes em Sergipe morre em confronto com policiais no Rio de Janeiro

Após inúmeras investidas policiais, policiais civis do Complexo de Operações Policiais Especiais - COPE e Divisão de Inteligência e Planejamento Policial - DIPOL compartilham informações e Polícia Militar do Rio de Janeiro localizou Valdeilson Luiz Dos Santos, o Dedé, de 36 anos.

A incursão ocorreu no município de Macaé e Dedé reagiu a voz de prisão atirando contra os policiais o qual foi atingido após troca de tiros. Ele foi encaminhado ao hospital local mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Com ele foi apreendido uma arma de fogo, drogas e touca ninja. O outro indivíduo foi identificado por Wellington Santos Vieira, vulgo Satanás, o qual conseguiu fugir da ação policial.

Foto: PM/RJ

CRIMES:

A dupla é responsável por diversos crimes no Estado de Sergipe.

No dia 22 de outubro de 2017 Dedé deflagrou diversos tiros contra o fórum da cidade de Areia Branca. Em 12 de novembro invadiu e roubou com violência visitantes do Parque dos Falcões, no município de Itabaiana, matando inclusive diversas aves raras. Já em 28 de dezembro de 2017 Dedé, Satanás e outros dois comparsas assassinaram o Capitão reformado da Polícia Militar, Nunes. No crime eles levaram ainda a arma de fogo do militar.

Dentre esses crimes, a dupla cometeu diversos roubos a veículos e estabelecimentos comerciais. A polícia sergipana vinha fazendo diversas incursões no sentido de captura-los o que resultou na fuga da dupla pra o Estado do Rio de Janeiro.

Fonte: SSP/SE