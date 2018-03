Inscrições para o primeiro concurso da Alese encerram às 14 hs de hoje. Corre que ainda dá tempo de se inscrever

Encerram às 14 hs desta terça-feira, 27, as inscrições para o primeiro concurso público da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). As provas (objetivas e subjetivas) serão realizadas no dia 22 de abril e no dia seguinte será divulgado o gabarito. Então corre que ainda dá tempo de inscrever.

A Fundação Carlos Chagas é a empresa responsável pela realização do certame, e as inscrições devem ser feitas até às 14hs, através do site da mesma. Estão sendo oferecidas 96 vagas, sendo que 40 são para nível médio e o restante para nível superior.

Confira os cargos disponíveis: