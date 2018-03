14 corpos deram entrada no IML nas últimas 24 hs, entre eles o corpo de um homem morto após “cabeçada” de um carneiro

Durante as últimas 24 hs, o plantão do Instituto Médico Legal (IML) esteve bastante movimentado, com o registro de 14 corpos. Em apenas um dia, seis pessoas foram assassinadas em Sergipe.

O IML também registrou o corpo de um senhor de 68 anos que morreu após ser atingido pela cabeçada de um carneiro. O fato aconteceu em Nossa Senhora da Glória, no Sertão do estado.

Também deram entrada no IML dois corpos de vítimas de acidente de trânsito, dois por queda da própria altura, um por enforcamento, um por queimadura e um corpo por causa ainda não esclarecida.