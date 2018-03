Federação decide: partida entre Itabaiana e Olímpico acontecerá amanhã e terá 90 minutos. Veja

O Presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), vêm através da sua Assessoria de Comunicação informar as equipes Itabaiana e Olímpico e à imprensa sergipana, que devido a interpretação feita pela FSF no que consta no RGC (Regulamento Geral de Competições) da CBF no qual fala em completar o restante de uma partida inacabada.

E no regulamento do Campeonato Sergipano 2018, no seu Art 17 parágrafo 3 fala na Integralidade, o Presidente resolve:

a) Conforme Ato administrativo 5 MARCAR na sua integralidade a partida, conforme abaixo:

ITABAIANA X OLÍMPICO

Quarta-feira: 28/02;

No Etelvino Mendonça, em Itabaiana, às 16 hs.

Fonte: FSF