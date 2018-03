Solidariedade: o policial militar Rômulo, que está com Leucemia, mais uma vez precisa de você! Saiba como ajudar

O policial militar Romulo dos Santos Oliveira, que atuava no Getam de Itabaiana, e está com Leucemia, mais uma vez está precisando da ajuda e solidariedade dos itabaianenses. Leia o recado do PM:

“Como todos vocês já sabem estou em tratamento quimioterápico a mais de um ano, mas de novembro pra cá o tratamento foi se intensificando, fato esse que gerou várias despesas que extrapolaram o meu orçamento. Despesas como: deslocamento, exames, medicamentos, diárias de acompanhante em hospital, tudo isso o meu plano de saúde não cobre.

Então, no decorrer desse ano eu já procurei vocês para pedir doação de sangue, para se cadastrarem como doador de medula óssea, e agora estou aqui pedindo para quem puder colaborar com qualquer quantia, que deposite no Banese. Ag: 064, Conta poupança: 01000699-7. Beneficiário: Rômulo dos Santos Oliveira. Desde já agradeço a todos! Ainda estou internado com um fungo no pulmão e conto com a oração de todos”.

Romulo descobriu que estava com um tipo de Leucemia grave no ano passado. Desde então, ele faz tratamento quimioterápico e até já encontrou um doador de medula compatível, porém o transplante ainda não pode ser feito. Ao longo do ano fizemos várias campanhas em prol do PM, e estamos aqui mais uma vez, contando com o apoio da população. Ajude, Romulo precisa de você!