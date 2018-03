A saúde agoniza e o descaso continua: máquina de radioterapia do Cirurgia ainda está quebrada. Até quando?

Por Taís Cristina, jornalista e cidadã

Eu poderia estar aqui agora trazendo uma notícia boa. Era isso que eu queria. Mas, infelizmente, venho trazer mais uma vez uma notícia ruim, e retratar o descaso e falta de responsabilidade que a Saúde no estado tem com os pacientes oncológicos. A máquina de radioterapia do Hospital Cirurgia está quebrada há quase dois meses.

E neste tempo, o que acontece com os pacientes em tratamento?

Infelizmente, estes têm complicações que agravam a doença. Sabe por quê? Porque o câncer não espera e isso pode levar até a morte. Há relatos inclusive de que dois pacientes morreram por conta da interrupção no tratamento. Quantos mais “terão” que morrer para que alguém tome providências de verdade?

A imprensa e a sociedade não podem se calar. Vamos tomar como nossa essa dor. A saúde em nosso estado agoniza e alguém precisa realmente se preocupar com os sergipanos. De quem é a culpa? Por que não compram uma máquina nova, já que esta quebra com tanta frequência? Falta dinheiro, ou falta cuidado e humanidade?

Isto é o que eu, os pacientes, os familiares dos pacientes queremos saber. Até quando esse dilema e descaso irá continuar? Será que alguém pode nos responder?