Quer comprar barato? Liquida Itabaiana acontecerá de 03 a 10 de março, com descontos de até 50%

Acontecerá em Itabaiana, no período de 03 a 10 de março o Liquida Itabaiana, organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município serrano. Quem comprar nas lojas afiliadas à CDL durante o período do Liquida tem descontos de até 50% e ainda concorre a um fim de semana no Resort Iberostar, com direito a um acompanhante.

Veja o nome das lojas que estão participando do Liquida Itabaiana:

A Ideal Calçados

Barbosa Man

Bella Casa Móveis e Decorações

Bella Cosméticos

Brilhus Boutique

Casa Barbosa

Credi Móveis

Ethos Incorporadora

Fernando Confecções

Itabaiana Motos Honda

Jamsoft Informática

O Boticário

Serra Distribuidora

Sobral Designer

Super Moda

Top Line

Óticas By Brasil

M Sobral

Joalheria A Novidade

Joalheria O Garimpo

Karib Jóias

Lindolar

Lojas Guanabara

Minas Calçados

Mundos dos Tecidos

Nathan Baby

Nordestão dos Móveis

Novana Calçados e Confecções

Sobral Móveis

Supermercado Irmãos Peixoto

Supermercado Messias Peixoto

Supermercado Nunes Peixoto

Mega Modas

Unaldo & Cia