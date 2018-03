Jogo entre Itabaiana e Olímpico, remarcado para hoje, 28, terá policiamento militar apenas fora do estádio. Saiba por quê

O jogo entre o Itabaiana e Olímpico, pela oitava rodada do Sergipão, que aconteceu pela metade no domingo, 25, e foi remarcado para hoje, 28, às 16 hs no Mendonção acontecerá sem a presença de policiais militares dentro do estádio. Entenda:

A decisão foi tomada pelo comando da Polícia Militar. Nossa equipe entrou em contato com a Assessoria da PM, que nos informou que este é um fato extraordinário, e a PM não tinha previsão de que isto aconteceria.

“O jogo começou domingo e o policiamento estava sendo feito, os policiais estavam presentes, mas como hoje é algo não planejado anteriormente, fica difícil remanejar uma equipe para ir ao estádio, já que isto não estava em nosso planejamento”, assegura a Assessoria.

Porém, os policiais estarão presentes fora do estádio, como sempre acontece, fazendo o policiamento externo. A equipe do Itabaiana informou que contratou seguranças para estarem presentes dentro do Mendonção. O jogo acontecerá às 16 hs. Este foi remarcado para hoje porque no domingo aconteceu apenas o primeiro tempo, por conta de falta de energia.