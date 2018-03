Enquanto isso em Sergipe... Governador e Deputada Maria Mendonça se “alfinetam”

A política está constantemente acalorada em Sergipe. O assunto da vez é a troca de “alfinetadas” entre o governador Jackson Barreto e a deputada estadual da oposição Maria Mendonça.

Jackson disse em seu Facebook o seguinte: “O que se passa pelas lentes da deputada Maria Mendonça? Não consigo encontrar explicações para tantos ataques generalizados da deputada estadual Maria Mendonça ao governo do estado”, e afirmou que a deputada não reconhece as ações do governo em prol da população sergipana, inclusive em Itabaiana.

Maria, por sua vez, ao fazer uso da palavra na Alese ontem, 27, respondeu: “As minhas lentes enxergam o que o povo de Sergipe vê e sofre diariamente”. Ela também aproveitou a ocasião para dizer que cumpre com o seu papel como parlamentar, e que está na Alese para defender os direitos da população, não apenas para fazer oposição ao governador.

Ela citou inclusive que votou a favor do Governo em determinado projeto e que por conta disso foi criticada. Acreditava-se até em uma possível aliança entre os dois. Será? Estamos em ano eleitoral, e com certeza, as “alfinetadas” entre os políticos estão apenas no início.