Encenação da Paixão de Cristo do povoado Mangabeira agora é Patrimônio Cultural e Imaterial

Na sessão da Câmara de Vereadores de Itabaiana do dia de ontem, 27, os vereadores aprovaram o projeto que torna a encenação da Paixão de Cristo do povoado Mangabeira Patrimônio Cultural e Imaterial do município.

O projeto, de autoria do vereador Marcos Oliveira foi aprovado por unanimidade. Ou seja, todos os presentes votaram a favor. Marcos salientou a importância da encenação para os moradores daquele povoado, que passam um longo período se preparando para a mesma.

A encenação no povoado acontece há mais de 20 anos, e já é marca registrada à comunidade, crescendo cada vez mais a cada ano. Esta surgiu da ideia dos próprios moradores, que dedicam parte do dia aos ensaios, para não fazer feio no dia da apresentação.