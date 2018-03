Oitava rodada: Itabaiana e Olímpico ficam no zero a zero no Mendonção

Finalmente o jogo entre Itabaiana e Olímpico teve fim! Na tarde desta quarta-feira, 28, no Mendonção, em Itabaiana, os dois times se enfrentaram em jogo completo pela oitava rodada. A partida finalizou em 0 a 0.

Com este resultado o Tricolor segue em segundo, atrás do Sergipe e não tem mais chances de terminar a primeira fase do Campeonato Sergipano como líder. O próximo e último desafio do time nesta fase é contra o Confiança, no sábado, 03, apenas para “cumprir tabela”.

O jogo foi bastante calmo e “sem sal”, como se diz no popular. Os dois times pouco atacaram e mostraram vontade de chutar ao gol. Sergipe segue líder no Sergipão.

Foto retirada do Globo Esporte SE