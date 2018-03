Previsão: a partir deste mês de março, Sergipe deve receber chuvas intensas

Esta quinta-feira, 1º, deve registrar ocorrências de chuvas intensas para as regiões Cento-Agreste, Sudoeste e parte do Sertão do estado. A previsão é da sala de situação do Centro de Meteorologia de Sergipe, vinculado à Secretaria de Estado de Recursos Hídricos (Semarh).

A frente fria é uma típica conhecida dos sergipanos para o período, denominada de Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), e começou a se deslocar no início da manhã de hoje (28) do litoral Norte do Nordeste, adentrando o estado de Sergipe de forma diagonal, causando chuvas intensas em todo o litoral Norte do estado e região da Grande Aracaju.

De acordo com o meteorologista Overland Amaral, a chuvarada na faixa litorânea do estado deve diminuir durante a tarde, mas a perspectiva é que essa frente chegue ao Centro-Agreste, Sudoeste e parte do Sertão nas próximas horas. “Até agora, choveu acima dos 30 milímetros (mm). A perspectiva é que essa frente chegue ao interior com mais força no período da tarde, porque lá tem mais calor, mais umidade, relevo acentuado, então ela deve se intensificar por lá”.

Março a maio

Ainda segundo Overland, a ZCIT é a principal responsável pelas chuvas que vão ocorrer de março a maio em todo o Norte do Nordeste e também de toda a faixa Leste.

“Para o período de março a maio, as condições de chuvas em Sergipe são de maior predominância. É mais provável que a gente tenha uma categoria de 80% de chuvas normais e acima do normal. A partir do dia 8 de março, os modelos climatológicos já apontam chuvas intensas chegando pela Bahia. Essa é a previsão até maio”, disse.

Para o meteorologista, essas condições climáticas são favoráveis para os recursos hídricos e a agricultura. “Nós temos mais quatro anos favoráveis de chuvas, já que o fenômeno El Niño está inativo. Então, é preciso aproveitar esse período”

Fonte: ASN