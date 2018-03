Duplo-homicídio: casal é assassinado a tiros em Nossa Senhora das Dores

Um casal foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira, dia 1º em Nossa Senhora das Dores. O duplo-homicídio aconteceu por volta das 02 hs da madrugada e vitimou Valmir Santana da Cruz, de 53 anos e Maria Santos Ferreira, de 50.

O casal estava em sua residência quando segundo informações, quatro homens fortemente armados, com pistolas e revólveres arrombaram a porta do fundo e adentraram a casa. Em seguida efetuaram disparos em direção ao casal.

O senhor Valmir veio a óbito na hora. Maria chegou a ser socorrida, mas morreu assim que deu entrada no hospital do município. De acordo com populares, o casal não tinha nenhum envolvimento com práticas ilícitas.

A motivação e autoria ainda são desconhecidas, mas a Polícia Civil já trabalha em busca de elucidar o caso. O crime chocou o município e toda região.