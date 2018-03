Corpo de pescador que estava desaparecido é encontrado no rio Sergipe, em Laranjeiras

Agentes do Corpo de Bombeiros localizaram no início da tarde de ontem, 28, no rio Sergipe, em Laranjeiras, o corpo de um pescador que estava desaparecido deste a tarde da terça-feira, 27. Ele foi identificado como José Genivaldo Ferreira, de 38 anos.

Foto: Corpo de Bombeiros

José Genivaldo estava em uma embarcação com outros pescadores quando caiu no rio, desde então, ele estava desaparecido. Seu corpo foi localizado em um afluente do rio Sergipe. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo, que deu entrada no Instituto às 13:40 hs.