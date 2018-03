Fevereiro: Itabaiana registrou sete homicídios. Quatro menores, entre 15 e 17 anos foram assassinados

Itabaiana encerrou o mês de fevereiro com o registro de oito mortes violentas – sendo um latrocínio (roubo seguido de morte) e sete assassinatos, todos com o emprego de arma de fogo e todos que vitimaram pessoas do sexo masculino.

O que chama a atenção é que quatro destes eram adolescentes e tinham entre 15 e 17 anos.

O que está acontecendo com a nossa juventude? A cada dia que passa morrem mais jovens, que perdem a oportunidade de viver e de se desenvolver. No mesmo período no ano passado foram registrados oito assassinatos, ou seja, um a mais, que neste ano.

Até o momento já ocorreram 20 assassinatos em 2018. Nos dois primeiros meses do ano passado foram registrados 15. 2018 até o momento supera 2017.