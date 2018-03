Polícia Militar recupera em Frei Paulo veículo de quatro rodas roubado em Nossa Senhora da Glória

Na última quarta-feira, 28, a Polícia Militar, através da 2ª Companhia do 3º Batalhão (3º BPM) recuperou no município de Frei Paulo, no Agreste do estado, um veículo que havia sido roubado no município de Nossa Senhora da Glória, no Sertão sergipano.

Foto: 3 BPM

Os policiais receberam a informação via Copom de que o veículo roubado, um Renault Duster Branco, com placa policial OEO-2594 estava no município. Durante averiguação foi confirmada a informação. Ninguém foi encontrado junto com o veículo.

Os policiais conduziram o carro à Delegacia do município de Frei Paulo, para que este seja restituído ao seu verdadeiro proprietário.