Fevereiro: 3º BPM recuperou 35 veículos e apreendeu doze armas. Confira balanço completo do mês

A Polícia Militar através do 3º Batalhão (3º BPM) divulgou ontem, dia 1º , o balanço relativo ao mês de fevereiro na região do Agreste, a qual o 3º BPM sob o comando do major Sidney Barbosa é responsável.

35 veículos com restrição de roubo ou furto foram recuperados; Doze armas de fogo foram apreendidas e 60 infratores foram presos em flagrante delito. Além disso, foi feita também a confecção de 173 Relatórios de Ocorrência Policial (ROP).

No mês de fevereiro, o 3º BPM recebeu 5.788 acionamentos através do 190 para intervenções da Corporação, o que representa uma média diária de 206 ligações para o 190.