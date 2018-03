Lojas Âncoras do Shopping Peixoto tem novo horário de funcionamento. Confira

As lojas âncoras do Shopping Peixoto, em Itabaiana estão com um novo horário de funcionamento. São lojas âncoras: Supermercado Messias Peixoto, Le Biscuit, Lojas Americanas e Espaço Lord.

Agora, de segunda a sábado, estas lojas abrirão às 09 hs e fecharão às 21 hs. O horário das demais lojas continua o mesmo (10 às 22 hs). Aos domingos, as lojas âncoras abrirão das 13 às 21 hs, e as demais das 14 às 20 hs.

Vale lembrar que a Praça de Alimentação continua com o horário normal, e o cinema de acordo com a programação de cada filme. No geral, o Shopping permanece aberto até às 22 hs.