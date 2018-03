Polícia Civil de Areia Branca prende foragido da justiça há mais de 5 anos

Na tarde desta quinta-feira, 1º de março, Policiais Civis lotados na Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) deram cumprimento a mandado de prisão, expedido pela comarca de Areia Branca/SE, de Ademir Cirilo dos Santos, 59 anos, foragido da justiça há mais de 05 anos.

Constam dos autos processuais que no dia 9 de novembro de 2007, por volta das 17 horas, no Povoado Cajueiro, em Areia Branca/SE, o denunciado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Ricardo Emiliano dos Santos, causando-lhe lesões que foram a causa da morte dele.

Também revelam os autos que o denunciado praticou tal conduta contra a vítima porque ela era amiga do indivíduo conhecido por “Pitoco”, desafeto dele. Após as diligências investigativas, os policiais localizaram o foragido no Conjunto Padre Pedro, Bairro Santa Maria, município de Aracaju/SE, onde foi preso e encontra-se à disposição da justiça sergipana.

A Polícia Civil reitera que informações sobre a prática de crimes ou foragidos da justiça podem ser prestadas através da ferramenta "disque denúncia", pelo número 181, preservando-se a identidade do denunciante.

