Pelotão Ambiental liberta aves mantidas em cativeiros em dois municípios sergipanos

O Pelotão de Polícia Ambiental, durante ações desencadeadas em Nossa Senhora do Socorro e Itabaianinha, apreendeu pássaros silvestres que eram mantidos em cativeiros sem autorização dos órgãos ambientais. Em uma das ocorrências, um homem de 65 anos foi flagrado com 22 aves em sua residência.

A primeira apreensão foi realizada na terça-feira, dia 27, em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, quando os policiais do Pelotão Ambiental apreenderam 12 pássaros que eram mantidos em um cativeiro ilegal, em frente a uma residência no Conjunto Marcos Freire III.

Foto: Polícia Militar de Sergipe

Na quarta-feira, 28, no Povoado Curralinho, em Itabaianinha, um homem de 65 anos foi autuado, após ser flagrado com 22 pássaros em sua residência.

Diante da constatação de Crime Ambiental, tendo em vista que em nenhum dos casos foi apresentada a licença dos órgãos ambientais, os animais foram apreendidos e os proprietários das residências onde se encontravam as aves assinaram o Termo Circunstanciado.

Fonte: PM/SE