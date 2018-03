Governo do Estado dá continuidade ao pagamento de servidores neste sábado, 03

O governo do Estado dá prosseguimento ao pagamento de servidores neste sábado, dia 03, quando recebem aposentados e pensionistas com vencimentos até R$ 3.500,00. Aposentados e pensionistas que ganham acima desse valor, receberão a segunda parcela dia 13.

Dia 10, recebem estatutários e celetistas da Secretaria de Estado de Saúde e das Fundações de Saúde; servidores da Educação que não receberam dia 1º e servidores da Emdagro, Cohidro, Emgetis, Emsetur, Codise, Cehop, Pronese, DER, Adema, Jucese, Detran, ITPS, Fundação Aperipê, Fundação Renascer, Fapitec e demais secretarias.

Décimo

A segunda parcela do 13º de todos os servidores (ativos e inativos) também será creditada no dia 10. O calendário de pagamento dos servidores estaduais, referente ao mês de fevereiro, teve início na quinta-feira, dia 1°. Receberam nessa data os servidores efetivos da Educação lotados em escolas e servidores do Sergipeprevidência, Ipesaúde, Segrase e Agrese.