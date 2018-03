Conta Mais está de volta! O cantor de arrocha Allanzinho Playboy foi desafiado a preparar um prato feito. Assista

Hoje, sexta-feira, dia 02, estreia a segunda temporada do programa Conta Mais, na TV Itnet. No programa de hoje, o apresentador Leonardo Dias entrevistou o fenômeno do momento em Sergipe, o cantor de arrocha Allanzinho Playboy.

O cantor foi desafiado por Leo Dias a preparar um prato feito no restaurante Josefa Nordestina, no Shopping Peixoto, em Itabaiana. Será que ele mandou bem? Uma grande novidade desta temporada é a Caixa Preta. Será que Allanzinho respondeu a temida pergunta que tem na caixa? Assista ao programa e descubra: