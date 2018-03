Tragédia: três policiais militares de Alagoas morrem em acidente na BR-101

O estado de Alagoas, nosso vizinho está em luto. Três policiais do estado de Alagoas morreram após um acidente registrado na BR-101, na altura do município de Flexeiras, ontem, dia 1º de março. O Governo de Alagoas decretou luto oficial de três dias no estado. A PM/SE emitiu nota de pesar pelo ocorrido.

Os policiais, identificados como cabo José Luciano, de 35 anos, e os soldados Júlio Cesar, 33, e Esdras, 25, segundo a 2ª Companhia da Polícia Militar estavam em uma viatura que colidiu em um caminhão cegonha.

Foto retirada do G1/AL

Em nota, a PM de Alagoas disse: “Os três militares estavam de serviço e indo realizar uma operação no momento em que aconteceu o trágico acidente. Os policiais perderam a vida no cumprimento do dever, em defesa do povo alagoano e imolados na dura missão de combater o crime”.

Os policiais faziam rondas e seguiam de Joaquim Gomes para Flexeiras pela rodovia, de acordo com a corporação; eles eram de municípios do interior alagoano. A Polícia Militar de Sergipe emitiu nota de pesar lamentando a morte dos policiais no estado vizinho.