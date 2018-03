É hoje! Clássico entre Confiança e Itabaiana agita a última rodada da primeira fase do Sergipão

Neste sábado, 03, acontece a última rodada da primeira fase do Campeonato Sergipano de 2018; o principal jogo da rodada será o clássico entre Confiança e Itabaiana, a partir das 15:35 hs, na Arena Batistão, em Aracaju.

O Confiança está na quinta colocação, com 12 pontos, na zona de classificação para a próxima fase e para não depender de outros resultados, a equipe do Bairro Industrial basta empatar a partida, que já garante a vaga. Já o Itabaiana já está classificado para a próxima fase, e segue na vice-liderança da Competição, com 16 pontos e não pode mais alcançar o Sergipe, que lidera com 19.

Mesmo se o Tricolor conseguir o triunfo e vencer a partida ele igualaria ao mesmo número de pontos que o Sergipe, mas perderia no critério de desempate, que é numero de vitórias.

Na próxima fase, os jogos são só de ida, e os três primeiros classificados nesta primeira fase jogarão três partidas em casa e duas fora de casa.

Quem ficar do quarto ao sexto colocado jogará duas partidas em casa e três fora.

RESUMO DA RODADA

Nesta última rodada, quatro times já garantiram vaga para a próxima fase: Sergipe, Itabaiana, Olímpico e Boca Junior, restando duas vagas; três times brigam por ela: Confiança, Dorense e Lagarto. O confiança só depende dele; O mesmo caso do Dorense, que recebe em casa o já classificado Sergipe, e uma vitória simples garante o time da cidade de Dores na próxima fase.

Já para o Lagarto a situação é mais complicada: a equipe precisa vencer o Amadense em casa e torcer por tropeços do Confiança ou do Dorense para avançar na competição.

Na zona de rebaixamento, o Socorrense já está matematicamente na série B do Sergipano 2019, restando uma vaga que provavelmente será do Amadense, que está na penúltima colocação com 04 pontos e para se livrar do rebaixamento precisa torcer por derrota do Frei Paulistano e tirar uma diferença de 07 gols de saldo em relação ao time de Frei Paulo.