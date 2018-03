Segundo acusado de morte de PM e assalto ao Parque dos Falcões é preso pela PRF ao tentar entrar no Espírito Santo

Foragido do Sergipe, o traficante do Rio de Janeiro Welington Santos Vieira, conhecido como Satanás, foi preso na noite desta sexta-feira (2), na divisa carioca com o Espírito Santo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A prisão aconteceu dentro da Operação Égide, que combate a fuga de criminosos cariocas para o Espírito Santo, por causa da Intervenção Federal fluminense. O reforço nas divisas do Espírito Santo com Minas Gerais e Rio de Janeiro acontece desde o dia 22 de fevereiro.

Satanás entrava de táxi, no Espírito Santo, quando o carro foi abordado, no km 461 da BR-101, em Mimoso do Sul. Os policiais rodoviários federais disseram que ele tentou enganar a abordagem dando diversos nomes, mas não convenceu. Ele estava sem documentos.

O traficante estava acompanhado por uma mulher. Os dois foram levados, ao lado do taxista, para o Departamento de Polícia Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Segundo a PRF, o motorista do táxi e a mulher serão investigados. O táxi apreendido tem bandeira de Vitória. A polícia não informou qual facção Satanás faz parte.

Morte de PM

O criminoso de 36 anos tem um mandado de prisão aberto em Sergipe por ter matado um capitão da Polícia Militar. O crime ocorreu em dezembro de 2017, em Areia Branca.

Assalto ao Parque dos Falcões

A Secretária de Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE) informou ao G1 Sergipe que Satanás participou do assalto ao Parque dos Falcões, famoso ponto turístico, localizado no município de Itabaiana, em Sergipe.

O local é um dos poucos do país com autorização do Ibama para a criação e recuperação de falcões, gaviões, carcarás e corujas. O grupo armado espancou funcionários, matou uma ave e roubou outras cinco.

Comparsa preso no RJ

No dia 26 de fevereiro, o comparsa de Satanás foi morto no bairro Lagomar, em Macaé, interior do Rio. Segundo a PM, foram apreendidas com ele uma touca ninja, maconha e 10 munições intactas de calibre 38.

