Sergipão: após derrota contra o Confiança ontem, 03, Itabaiana termina primeira fase na segunda colocação

Aconteceu ontem, 03, a última rodada da primeira fase do Campeonato Sergipano de 2018. Em jogo clássico, Itabaiana e Confiança se enfrentaram na Arena Batistão. O Dragão do Bairro Industrial venceu o Tricolor da Serra com gol marcado em cobrança de pênalti.

Foto: Itabaiana/AOI

Com esse resultado, o time da Serra termina a primeira fase em segundo lugar, atrás do Sergipe. Confira como fica a fase do Hexagonal:

Estão classificados:

-Sergipe;

-Itabaiana;

-Confiança;

-Olímpico;

-Boca Junior;

-Lagarto.

Lutarão contra o rebaixamento:

-Dorense;

-Frei Paulistano;

-Amadense;

-Socorrense.