Federação divulga tabela do Hexagonal do Sergipão 2018. Confira

O Presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas, vêm através da sua Assessoria de Comunicação informar aos clubes classificados para a disputa do Hexagonal do Campeonato Sergipano 2018 e a Imprensa Sergipana, que a data limite para a contratação de novos atletas para Competição Profissional 2018 será a seguinte:Penúltimo dia do início do Hexagonal 2018.

A competição começará no dia 07/03/2018 (Quarta-feira) portanto a última data para Registo de Atletas será no próximo dia 06/03/2018 (Terça-feira); lembrando que nessa data será obrigatório constar ao final do expediente da CBF nomes dos Atletas no BID da Entidade, para que os atletas possam atuar no restante do Campeonato Sergipano 2018, conforme consta no art. 30 do Regulamento Geral da Competição do Campeonato Sergipano de Profissionais 2018.



PRIMEIRA RODADA HEXAGONAL:



Dia 07/03 20:30: CONFIANÇA X LAGARTO

ITABAIANA X BOCA JR

Dia 08/03 20:30: SERGIPE X OLÍMPICO



SEGUNDA RODADA:

Dia 10/03 15:35: LAGARTO X ITABAIANA

Dia 11/03 15:35: BOCA JR X SERGIPE

Dia 15/03 15:35: OLÍMPICO X CONFIANÇA

TERCEIRA RODADA:

17/03 15:35: BOCA JR X LAGARTO

Dia 18/03 17:00: CONFIANÇA X SERGIPE

ITABAIANA X OLÍMPICO



QUARTA RODADA:

Dia 24/03 15:35: CONFIANÇA X BOCA JR

Dia 25/03 15:35: LAGARTO X OLÍMPICO

As 17:00 Arena Batistão: SERGIPE X ITABAIANA



QUINTA RODADA:

Dia e Horário a Definir pela FSF



OLÍMPICO X BOCA JR

SERGIPE X LAGARTO

ITABAIANA X CONFIANÇA



Obs: o presidente conseguiu a liberação da CBF, caso seja necessário alterar uma partida do Confiança no Campeonato Brasileiro Série C, por tanto as finais do Campeonato Sergipano 2018 serão nos dias, 07 e 14/04/2018.



Fonte: ASCOM/ FSF