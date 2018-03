Jovem de 21 anos é assassinado a tiros em São Miguel do Aleixo

Um jovem de 21 anos identificado como Rodrielmo dos Santos foi assassinado a tiros no início da tarde do último domingo, dia 04, na zona rural do município de São Miguel do Aleixo, no Agreste do estado. Ele foi assassinado a tiros por indivíduos que transitavam em uma motocicleta.

Foto: redes sociais

Atingido pelos disparos, Rodrielmo veio a óbito na hora. Policiais militares do 3º BPM foram acionados e estiveram no local para isolar a cena do crime. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo, que deu entrada no Instituto às 18:12 hs.

Rodrielmo era natural de Aracaju, mas residia no Aleixo. A motivação e autoria do assassinato serão investigadas pela Polícia Civil.