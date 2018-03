Terceiro caso do ano: criança morre atingida por cabo de alta tensão em Propriá. Até quando isso irá acontecer?

Mais uma vez um caso de morte por queda de cabo de alta tensão é registrado no estado de Sergipe. Uma menina de apenas nove anos morreu no último sábado, dia 03, após ser atingida por um cabo que despencou de um poste, no município de Propriá.

Um jovem que tentou socorrer a garota também foi atingido, mas ele foi socorrido e o seu estado é estável. A Energisa, empresa responsável pelo fornecimento de energia no local lamentou a morte e disse estar apurando o caso. Mas a pergunta é: até quando isto irá acontecer?

Somente este ano, três mortes semelhantes ou deste tipo já aconteceram no estado; uma em Propriá, uma em Pirambu e outra na Barra dos Coqueiros. Onde está a culpa e a solução? Todos nós queremos saber.