Dupla é presa em posse de arma de fogo no município de São Domingos

No último sábado, dia 03, a Polícia Militar, através da 1ª Companhia do 3º Batalhão (3º BPM) realizou a prisão de dois jovens que circulavam com uma motocicleta em posse de uma arma de fogo pela zona rural do município de São Domingos.

Foto: 3º BPM

A dupla foi presa após realização de rondas na região, já que os PMs receberam a informação via Copom de que uma dupla transitava armada. Durante abordagem realizada a uma dupla com as características informadas foi constatado que se tratava dos jovens citados.

A dupla também estava com uma quantia em dinheiro. Os dois foram conduzidos à Delegacia Regional de Itabaiana juntamente com o material recolhido para a adoção das medidas cabíveis. Esta foi a 20ª arma de fogo recolhida pelo 3º BPM ao longo deste ano.