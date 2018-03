Fim de semana: 3º BPM realizou duas prisões e uma apreensão por violência doméstica em Itabaiana

Durante o fim de semana, a Polícia Militar através do 3º BPM realizou a prisão de duas pessoas acusadas do crime de violência doméstica, também um menor foi apreendido pelo mesmo crime. As prisões foram realizadas na sexta, 02, e a apreensão aconteceu no sábado, 03, todas em Itabaiana.

No primeiro, caso, os PMs prenderam um indivíduo no bairro Rotary. A vítima, sua companheira, solicitou a presença da polícia pois, segundo ela, o companheiro tentou agredi-la, causando ferimentos no seu rosto e pescoço. O casal foi levado à Delegacia Regional, para as devidas providências serem tomadas.

No segundo caso, um indivíduo foi preso no bairro São Cristóvão, periferia do município. A vítima acionou os PMs e disse que foi insultada e ameaçada de morte pelo seu ex-companheiro, que estava embriagado. Ela disse também que há uma medida protetiva em que o indivíduo não poderia aproximar-se da vítima e mesmo assim o fez. Ele foi levado à Delegacia Regional de Itabaiana.

No último caso, que ocorreu no sábado, 03, um menor foi apreendido no loteamento São João, acusado de agressão doméstica e tentativa de homicídio. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Itabaiana, para a adoção das medidas cabíveis.