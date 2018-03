Força Aérea está com mais de 200 vagas abertas para curso de formação. Confira edital

Estão abertas, até o dia 12 de março de 2018, as inscrições para a primeira turma do Curso de Formação de Sargentos (CFS), com ingresso previsto para janeiro de 2019. Para realizar a inscrição, clique aqui. A taxa é de R$ 60,00.

As vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos, que atendam às condições e às normas estabelecidas nas instruções específicas. Para serem habilitados à matrícula no CFS 1/2019, os candidatos não devem possuir menos de 17 nem completar 25 anos de idade até 31 de dezembro de 2019 e é necessário ter concluído, na data da Concentração Final do certame, o Ensino Médio do Sistema Nacional de Ensino.

O processo seletivo é composto por provas escritas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física, além de inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico e validação documental. As provas escritas ocorrerão no dia 27 de maio de 2018.

Os aprovados em todas as etapas do processo seletivo e selecionados pela Junta Especial de Avaliação (JEA) deverão se apresentar na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá (SP), no dia 13 de janeiro de 2019, para habilitação à matrícula no curso que terá duração de dois anos.

Após a formatura na instituição de ensino, o aluno será promovido à graduação de Terceiro-Sargento e será classificado em uma das Organizações Militares do Comando da Aeronáutica (COMAER), localizadas em todo o território nacional, de acordo com a necessidade da Administração.

Confira abaixo a quantidade de vagas por especialidade:

BMA – Mecânica de Aeronaves: 50

BMB – Material Bélico: 13

BEV – Equipamento de Voo: 6

BCT – Controle de Tráfego Aéreo: 128

SGS – Guarda e Segurança: 30

Total de vagas oferecidas para o CFS 1/2019: 227. Para conferir todas as informações, acesse o edital.

Fonte: Força Aérea Brasileira