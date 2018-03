É hoje! Programa Itnet Notícias reestreia em novo horário e com muitas novidades

Hoje, segunda-feira, 05, será a reestreia do programa Itnet Notícias, em novo horário - 17:30 hs, com novos quadros e muita interatividade com você, internauta. O programa, apresentado por Lucas Moura e com reportagens de Katiane Peixoto vai mudar, mas a credibilidade e o objetivo de informar continuam.

Saiba um pouquinho do que vem de novo por aí:

-Todas as segundas- feiras: quadro sobre educação - toda semana estaremos com professores renomados trazendo dicas sobre o concurso da Alese, por exemplo;

-Terças- feiras: participação do povo - espaço para o público interagir, conversar com a gente e debater assuntos variados;

-Quartas- feiras: será o dia de entrevistas e também de falar sobre saúde, atividades físicas e o cuidado com o corpo;

-Sextas-feiras: será o dia de falar sobre cultura e entretenimento no quadro Agenda Cultural.

Além disso, haverá também, diariamente, comentários sobre o esporte em nosso estado, com Chardson Machado. Anote aí, hoje, às 17:30 hs, Itnet Notícias em novo horário e com muitas novidades!