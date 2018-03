1ª Ação “Mundo Terapêutico” em favor da Casa de Sossego Vó Tereza acontecerá no Shopping Peixoto nos dias 17 e 18. Confira

Será realizada no município de Itabaiana, nos dias 17 e 18 de março, no Shopping Peixoto, a primeira edição do projeto “Ação Terapêutica”. O evento já acontece regularmente na Capital Sergipana e tem como organizador o Centro de Formação Espiritual Águas de Aruanda.

A ação contará com oficinas de artes e meio ambiente, voltadas para crianças; feira de livros novos e usados; e feirinha de artesanatos. Já entre as terapias, o público poderá optar entre Aromaterapia, Barras de Access, Cones Chineses, Florais de Lara, Reiki Usui Tibetano, Reiki Xamânico e Massoterapia.

Para as terapias será cobrado o valor de R$30,00 cada, que será revertido na construção da Casa de Sossego Vó Tereza, que está sendo construída em Aracaju e irá cuidar de crianças e adolescentes com paralisia cerebral, e idosos em vulnerabilidade material (www.casadesossegovotereza.com .br).

O evento contará ainda com uma série de palestras com temas voltados para a espiritualidade e bem estar. A programação inicia com a palestra “O que é Sorte” ministrada por Douglas Nascimento; “Conexão da Astrologia e Projeto de Vida”, por Climene Nascimento; “Reiki: Uma frequência Energética Terapêutica”, por Thyago Avelino; e “O Poder do Oráculo”, por Fábio Dantas .

Sobre o Águas de Aruanda

O Centro de Formação Espiritual Águas de Aruanda tem como objetivo contribuir com a expansão das consciências humanas por meio de ensinamentos espiritualistas/holísticos e práticas culturais e sociais que fomentem a sedimentação de valores socioambientais e a construção de uma sociedade mais humanista, alicerçada em uma cultura de fraternidade, respeito e paz.

PROGRAMAÇÃO:

Sábado - 17/03/2018 - das 13h às 22h

• Oficina para as Crianças – arte e meio ambiente

• Terapias – Aromaterapia, Barras de Access, Cones Chineses, Florais de Lara, Reiki Usui Tibetano, Reiki Xamânico e Massoterapia.

• Feira do Livro – Livros novos e usados a partir de R$5,00

• Artesanatos – Produtos com TAG do Horto da Serra e Águas de Aruanda

Domingo - 18/03/2018 – das 12h às 20h

• Oficina para as Crianças – arte e meio ambiente

• Feira de Livro – Livros novos e usados a partir de R$5,00

• Artesanatos – Produtos com TAG do Horto da Serra e Águas de Aruanda

• Palestra: “O que é Sorte” com Douglas Nascimento - às 14h00

• Palestra : Conexão da Astrologia e Projeto de Vida – Climene Nascimento às 15h30

• Palestra : Reiki: Uma frequência Energética Terapêutica – Thyago Avelino às 17h00

• Palestra: O Poder do Oráculo – Fábio Dantas – às 18h30

Serviço:

Terapias como Aromaterapia, Barras de Access, Cones Chineses, Florais de Lara, Reiki Usui Tibetano, Reiki Xamânico e Massoterapia – a preços populares. Oficinas culturais, feira de livro e artesanatos além de diversas palestras gratuitas.

